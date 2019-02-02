Birleşik Krallıktaki Karahasanlılar buluştu

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İngiltere'debulunan Elbistan Karahasanlılar Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın konuk olarak katıldığı kahvaltı etkinliği düzenledi. Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği salonunda gerçekleştirilen buluşmada MÜSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir, İngiltere Türk Federasyonu Genel Başkanı Abbas Balta, Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, Genç MÜSİAD İngiltere Başkanı Ali Aybakar ve Hakney Belediyesi eski sözcüsü Muttalip Ünlüer'de bir araya geldi. Resmi olarak dernek hizmetine iki hafta önce açılan İngiltere Karahasanlılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını Yusuf Alma üslendi. Başkan Alma, derneğin örf, adet ve gelenekleri yaşatmak amacıyla kurulduğunu anımsatarak, önümüzdeki günlerde köylüler arasında iletişim kurmak ve birliktelik sağlamak için çeşitli faaliyetler düzenleneceğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, " Geldiğiniz yeri unutmamak, ecdadınızın memleketini, bizi biz yapan değerlere sahip olursanız bize büyük güç verirsiniz" diye konuştu.