Dedesi nüfusuna aldı hayatı kabusa döndü

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Gaziantep'inŞahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde yaşan 29 yaşındaki Erdal Görgün, babası vefat edince dedesi tarafından nüfusuna alındı. Yıllar sonra halasının kızı ile evlenen Görgün, eşi resmiyette yeğeni olarak gözükünce hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 22 yıl önce babasını kaybeden ve dedesinin okula gidebilmesi için nüfusuna aldığı Erdal Görgün yıllar sonra halasının kızı ile evlenince hayatı kabusa döndü. 2 çocuk babası olan Görgün, şimdilerde ne eşi ile resmi nikah yapabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyor. Birisi 2 yaşında diğeri ise yeni doğan ve hastanede tedavi gören çocuklarına kimlik çıkaramayan Görgün ailesi, çocuklarının kimliği olmadığı için tedavi işlemlerine devam edemiyor. Görgün dini nikahlı eşi halasının kızı Hedle Ergün ile resmi nikah işlemlerine başladığında büyük bir üzüntü yaşadı. Yetkililer Hedle Ergün'ün resmi kayıtlarda yeğeni olarak gözüktüğünü bu nedenle resmi nikah işlemlerinin yapılamayacağını söyledi. 3 yıldır evli olan Erdal Görgün, "7 yaşında babamı kaybettim. O zamanlar dedem ben ortada kalmamam için ve okula gidebilmem için beni nüfusuna almışlar. Daha sonra evlenme çağım gelmişti bende halamın kızı ile evlendim. Resmi nikaha başvurduğumuzda ise yeğenim olarak gözüktüğünü söylediler" dedi.