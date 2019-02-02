Dr. Siber’den sanatseverlere çağrı

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Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret etti. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi gezen Dr. Sibel Siber'e, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul eşlik ederek, sergide yer alan eserler ve Dr. Fazıl Küçük'ün silikondan yapılan heykeli hakkında bilgiler aktardı. Sanat Merkezi'nin çok önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Dr. Sibel Siber, "Tüm emeği geçenleri gönülden kutlarım. Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi'nde değerli sanatçılarımızın eserlerini büyük bir beğeni ile izledim. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün toplumla bütünleşerek verdiği mücadele yılları, direnişimiz, sanatçı gözüyle ve duyarlılığıyla çok güzel bir şekilde anlatıldı" dedi.