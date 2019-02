Erhan ÖZMEN: Başkentliğe oynayan şehir

BUGÜN NELER OLDU

Biz büyük oynamayı seven bir kentiz. Girişimcisi de siyasetçisi de yerel yöneticisi de halkı da... En iyisini yapmanın çabasında. Şimdi başlığa bakıp da ne oluyor, Gaziantep başkentliğe oynuyor da ne demek demeyin.Halının başkenti...Baklavanın başkenti...Biraz daha gayret eder- se ülkenin sanayi 4.0 dönüşümünde de başkent olmaması için bir engel olduğunu sanmıyorum. Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Valimiz Sayın Davut Gül ve milletvekillerimiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr.Mehmet Kasapoğlu'na gitti ve yeni bir başkentlik için imza attı. Sayın Şahin kararlı bu şehri spor ile de anılan bir şehir yapacak. Gaziantep halkını sportif bir halk yapacak.Gaziantep için imzalanan 127 milyon TL'lik spor yatırımı kapsamında şehir genelinde 23 adet kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yer alıyor. 10 adet spor salonu ve 6 adet yüzme havuzu şehir merkezinde yer alacak. Her ilçeye bir yüzme havuzu yapılacak.Gaziantep'te Avrupa ve dünya şampiyonlukları alacak kadar sporcularımız ve takımlarımız olduğunu unutmamak gerekir. Mesela Gaziantep Polisgücü Hentbol takımı hem kadınlar da hem erkeklerde şampiyonluklar alarak bizi gururlandırdı. Sporun her dalında gurur yaşamamız için bir engel olduğunu düşünmüyorum. Şöyle Gaziantep'in geleceğini hayal ediyorum da neden olmasın diyorum. Neden bölgeye örnek olmasın. Neden Türkiye'ye örnek olmasın diyorum.