Finale çıkıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor'la oynayacakları karşılaşmanın her iki taraf için de final niteliğini taşıdığını söyledi. Altıparmak, "Rakibimizin kadro kalitesini ve taraftar gücünü biliyoruz. Denizlispor karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgi kimseyi yanıltmasın. Çünkü hataya tahammülü olmayan bir rakiple karşılaşacağız. İşimizi ciddiye alacağız ve üç puan için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.Gazişehir, ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapamadı. Oynadığı iki maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlikle 5 puan kaybetti.