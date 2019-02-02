Fırsatçılara göz açtırılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiyeçapında meyve ve sebze meyvelerinin aşırı derecede atması devleti harekete geçirdi. Fırsatçıların peşine düşen devlet, dün semt pazarlarını, marketleri, manavları denetledi. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı, Hal Müdürlükleri ve Belediye Zabıtaları ile birlikte il genelinde denetimler yapıldı. Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan düşüşe rağmen sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için yapılan denetimlerin amacının, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapanların tespiti ve yasal işlemlerin başlatılması olduğu bildirildi. Patlıcan, domates, biber, soğan ve patates başta olmak üzere 19 ürünün mevsimine göre toplam 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış faturaları incelendi. Yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi.