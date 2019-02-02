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Genç iletişimciler sektöre hazır

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Genç iletişimciler sektöre hazır
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 – 2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Salonda gerçekleştirildi. Öğrencilerin mezuniyet sevinci yaşadığı törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı. Törende fakülte film tanıtımı izlendi, müzik dinletisi sunuldu. Törende yapılan konuşmaların ardından, öğrencilere diploma takdimi yapıldı. Mezuniyet töreninin açılışı konuşmasını yapan Dekan Vekili Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, sözlerine İngiliz şarkıcı John Lenon'nun "İmagine" şarkısından sözlerle başlayarak öğrencilere, film, belgesel, fotoğraf sanatçılarının çalışmalarından örnekler verdi. Doç. Dr. Öze, öğrencilere meslek görevlerini yerine getirirken ırk, dil, din, milliyet ayrımı gözetmeden, ahlaklı ve etik kurallar çerçevesinde çalışma yaşamı sürdürmelerini öğütledi.
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Genç iletişimciler sektöre hazır
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