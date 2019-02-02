Gündoğdu Adana galibiyet istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gündoğdu Adana Basketbol'un As Başkanı İbrahim Avcı, bugün saat 14.00'te deplasmanda OGMOrmanspor ile oynayacakları karşılaşmayı galip kapatacaklarına inanıyor.Adanalı basketbolseverlerin her geçen gün Gündoğdu Adana Basketbol'a daha fazla sahip çıktığını ve bununda kendilerini sevindirdiğini ifade eden Avcı,diye konuştu.