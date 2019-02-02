Gündoğdu Adana galibiyet istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gündoğdu Adana Basketbol'un As Başkanı İbrahim Avcı, bugün saat 14.00'te deplasmanda OGM
Ormanspor ile oynayacakları karşılaşmayı galip kapatacaklarına inanıyor. Avcı, oyuncuların Ankara deplasmanına çok iyi hazırlandığını ve morallerinin de yerinde olduğunu belirtti.
Adanalı basketbolseverlerin her geçen gün Gündoğdu Adana Basketbol'a daha fazla sahip çıktığını ve bununda kendilerini sevindirdiğini ifade eden Avcı, "Bu takım Adanalıların ve onların yanımızda olması en büyük gücümüz. Çocuklarımızın bu kulüpten yetişerek Türk basketboluna katkı sağlamasını istiyoruz. Milli takımlara giden genç oyuncularımız bunun en güzel örneği"
diye konuştu.