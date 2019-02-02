Hatay şehrinde futbol bayramı

Bayramı Uzun yıllar sonra mücadele etmeye hak kazandığı 1. Lig'de sezona kötü başlamasına rağmen sonradan toparlanıp çıkışa geçen Hatayspor, topladığı puanlarla 3. sıraya kadar yükseldi. Kulübün 52 yıllık tarihinde hiç yer almadığı Süper Lig'in artık konuşulmaya başlandığı kentte Türkiye Kupası'na çeyrek finale çıkılması da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.
Hatay ekibinin, ilk maçta 1-0 yenildiği Medipol Başakşehir
'i rövanşta 4-1 gibi bir skorla geçip çeyrek finalde Galatasaray
'ın rakibi olması futbolcusundan taraftarına herkeste ayrı bir motivasyon oluşturdu. Hatayspor'un ligde şampiyonluk hedefine odaklanması, kupada da başarı istemesi kulüp yönetimi, futbolcular, taraftarlar ve Hataylıları adeta kenetledi. Teknik Direktör İlhan Palut, gösterdikleri başarı grafiğiyle şehrin beklentilerini yukarıya çektiklerini belirterek, "Kupada ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz ancak lig maçları son derece önemli"
dedi.