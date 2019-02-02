Hatay şehrinde futbol bayramı

BUGÜN NELER OLDU

Bayramı Uzun yıllar sonra mücadele etmeye hak kazandığı 1. Lig'de sezona kötü başlamasına rağmen sonradan toparlanıp çıkışa geçen Hatayspor, topladığı puanlarla 3. sıraya kadar yükseldi.Hatay ekibinin, ilk maçta 1-0 yenildiği'i rövanşta 4-1 gibi bir skorla geçip çeyrek finalde'ın rakibi olması futbolcusundan taraftarına herkeste ayrı bir motivasyon oluşturdu. Hatayspor'un ligde şampiyonluk hedefine odaklanması, kupada da başarı istemesi kulüp yönetimi, futbolcular, taraftarlar ve Hataylıları adeta kenetledi. Teknik Direktör İlhan Palut, gösterdikleri başarı grafiğiyle şehrin beklentilerini yukarıya çektiklerini belirterek,dedi.