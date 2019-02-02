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Hırsızlığa karşı kapı zili uygulaması

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Hırsızlığa karşı kapı zili uygulaması
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok katlı apartmanlarda kapı zili uygulaması yaparak, ev sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Rahime Hatun, Raufbey ve Esenevler mahallelerinde yapılan çalışmada, polisler, çok katlı apartmanların girişlerinde bulunan kapı zillerine bastı. 'Kim o?' denildiğinde, polisler 'tüpçü', 'hırsız', 'asansör tamircisi', 'sucu' ve 'bohçacı' gibi cevaplar vererek kapının açılmasını istedi. Kimi ev sahipleri kapıyı hemen açarken, bazıları ise 'Sizi tanımıyorum, kapıyı açamam' cevabını verdi. Ekipler, ardından, hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı broşürleri dağıtıp, ev sahiplerini sözlü olarak da uyardı.
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Hırsızlığa karşı kapı zili uygulaması
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