Japon devi hayran kaldı

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Japonya'nın en büyük yatırım şirketlerinden Sojitz firması yetkilileri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen hizmetleri, kendi ülkelerindeki Kamu Özel İşbirliği Modeli (PPP) ile faaliyet gösteren hastanelere taşımak için iki gün boyunca incelemelerde bulundu.Rönesans Sağlık Yatırım'ın Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı, İkitelli Şehir Hastanesi'nin ortağı Japon Sojitz firmasının üst düzey yetkilileri Mr. Shohei Goda, Mr. Noboru Sumiyama ve Mr. Yasuhide Machida hastaneyi ziyaretlerinde, Rönesans CEO'su Kaan Ekermen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ve Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş tarafından konuk edildi. "Afet Yönetimi ve Acil Eylem Planları","Envanter Yönetimi " ve "RFID Uygulamaları" başlıkları altında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Japon misafirlere hastanenin tanıtımı ve hizmet sunumları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Misafirler daha sonra yaptıkları saha gezisinde, "Avrupa'nın En iyi PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Projesi" ödülünün sahibi olan hastanedeki işletmecilik uygulamalarını yerinde incelediler.