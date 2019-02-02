Kınalı eller lavanta yetiştirecek

BUGÜN NELER OLDU

AdanaBüyükşehir Belediyesi, "Feke Lavanta Kokacak Projesi" kapsamında 36 bin adet lavanta fidesini Tapan bölgesindeki 5 mahallede yaşayan kadınlara ücretsiz dağıttı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Feke ilçesinde alternatif tarım ürünü çeşitliliğini arttırmak amacıyla uygulamaya konulan 'Feke Lavanta Kokacak Projesi' kapsamında Tapan bölgesindeki 5 bölgede yaşayan kadın üreticilere ücretsiz lavanta fidesi desteği verdi. Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı, Akoluk, İncirci, Paşalı, Kertişli ve Tenkerli köylerinde yaşayan kadın üreticilere 36 bin adet lavanta fidesinin dağıtımını gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Sosyal Katkı Derneği (ESKADE), gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç sanayine önemli bir kullanım alanına sahip, katma değeri yüksek lavanta çiçeğinin Fekeli kadınlara ekonomik kazanç olarak yansıması amacıyla Feke Lavanta Kokacak Projesi'ni uygulama koydu. ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran koordinasyonunda yürütülen projede Tapan bölgesindeki, Akoluk, İncirci, Paşalı, Kertişli ve Tenkerli mahallelerinde yaşayan 21 kadın üreticiye 72 saatlik endemik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi. Projenin paydaşı olan Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı ise Fekeli kadın üreticilere ücretsiz dağıtılmak üzere 36 bin adet lavanta fidesinin satın almasını yaptı.