Niğde’de 14 yaşındaki Burcu kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'de amcası ile birlikteyaşayan 14yaşındaki BurcuBaşer'den ailesi8 gündürhaber alamıyor.Altunhisarilçesine bağlıUlukışla köyündeerkek kardeşi ile birlikte amcasınınyanında yaşayan 14 yaşındaki lise1 öğrencisi Burcu Başer'den 8 gündürhaber alınamıyor. Amca OsmanBaşer, yeğeni Burcu Başer'e kendisininbaktığını ve 23 Ocak günü evlerininönünden otomobil ile kaçırıldığınıiddia etti. Jandarmaya haberverdiklerini belirten amca Başer,"Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum.Hayatından endişe ediyorum.Yetkililerden bir an önce yeğenimibulmalarını istiyorum" dedi.Yakını Barkın Başer ise, "Burcu 14yaşındadır. Babası daha önce trafikkazasında hayatını kaybetti. Amcasıvasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundanhayatından endişe duyuyoruz.Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp.Yetkililerden yardım bekliyoruz" diyekonuştu. Jandarma olayla ilgili genişçapta soruşta başlattı.