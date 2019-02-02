Niğde’de 14 yaşındaki Burcu kayıp

Niğde'de amcası ile birlikte
yaşayan 14
yaşındaki Burcu
Başer'den ailesi
8 gündür
haber alamıyor.
Altunhisar
ilçesine bağlı
Ulukışla köyünde
erkek kardeşi ile birlikte amcasının
yanında yaşayan 14 yaşındaki lise
1 öğrencisi Burcu Başer'den 8 gündür
haber alınamıyor. Amca Osman
Başer, yeğeni Burcu Başer'e kendisinin
baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin
önünden otomobil ile kaçırıldığını
iddia etti. Jandarmaya haber
verdiklerini belirten amca Başer,
"Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum.
Hayatından endişe ediyorum.
Yetkililerden bir an önce yeğenimi
bulmalarını istiyorum" dedi.
Yakını Barkın Başer ise, "Burcu 14
yaşındadır. Babası daha önce trafik
kazasında hayatını kaybetti. Amcası
vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan
hayatından endişe duyuyoruz.
Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp.
Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye
konuştu. Jandarma olayla ilgili geniş
çapta soruşta başlattı.