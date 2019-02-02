Son görüntüleri yürek burktu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dakendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş'in (20), son görüntüleri ortaya çıktı. Vatani görevini yapmak için üniversite öğrenimini dondurduğu ortaya çıkan Haydar Ateş'in minibüsün içinde kendisiyle birlikte yaşamını yitiren Murat Kazım Aydın ile birlikte şarkı söylerken çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Kaza, önceki akşam Merkez ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş ve onu yolcu etmek isteyen yakınları Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüsle, il merkezine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, ters yönden gelen İbrahim Çeker yönetimindeki iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, bekar olduğu öğrenilen ve Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş ile babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Haydar Ateş'in vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Murat Kazım Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verilirken, Haydar ile Elzem Ateş'in cenazelerinin, Almanya'dan akrabalarının gelecek olması nedeniyle Cumartesi (bugün) toprağa verilecek. Bu arada kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in birlikte yaşamını yitiren Murat Kazım Aydın ile birlikte coşkulu bir şekilde şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.