Spor kenti için ilk adım atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor yatırımları için önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.Gaziantep'in sporun başkenti olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, tesis projeleri ve yatırımların devam ettiğini belirtti.Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılarak vatandaşların hizmetinde sunulacak. Şahin, proje yapımına bu yıl içinde başlanacağını ifade etti.Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılacak.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor yatırımları için önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.Gaziantep'in sporun başkenti olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, tesis projeleri ve yatırımların devam ettiğini belirtti.Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılarak vatandaşların hizmetinde sunulacak. Şahin, proje yapımına bu yıl içinde başlanacağını ifade etti.Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılacak.