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Spor kenti için ilk adım atıldı

Gaziantep’in spor başkenti olması için düğmeye basıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Bakan Kasapoğlu’na bir sunum yaptı

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Spor kenti için ilk adım atıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor yatırımları için önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. Gaziantep'in sporun başkenti olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, tesis projeleri ve yatırımların devam ettiğini belirtti. Her fırsatta 2 milyon nüfuslu şehrin 750 bininin 18 yaş altında genç olduğunu belirten Başkan Şahin, tesis yatırımları hakkında Bakan Kasapoğlu'na bir sunum gerçekleştirdi. Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılarak vatandaşların hizmetinde sunulacak. Şahin, proje yapımına bu yıl içinde başlanacağını ifade etti.

HER İLÇEYE YÜZME HAVUZU
Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor yatırımları için önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. Gaziantep'in sporun başkenti olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, tesis projeleri ve yatırımların devam ettiğini belirtti. Her fırsatta 2 milyon nüfuslu şehrin 750 bininin 18 yaş altında genç olduğunu belirten Başkan Şahin, tesis yatırımları hakkında Bakan Kasapoğlu'na bir sunum gerçekleştirdi. Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılarak vatandaşların hizmetinde sunulacak. Şahin, proje yapımına bu yıl içinde başlanacağını ifade etti.

HER İLÇEYE YÜZME HAVUZU
Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılacak.
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Spor kenti için ilk adım atıldı
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