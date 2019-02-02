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Yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular
Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve kentin giriş ile çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.
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Yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular
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