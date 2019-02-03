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polisinden torbacılara baskın

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Adana polisinden torbacılara baskın
Adana'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik şok baskınlar yaptı. Merkez Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesinde yapılan baskında 3 uyuşturucu satıcısı, 2 uyuşturucu içen şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda ise 23 gram esrar, 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Adana polisinden torbacılara baskın
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