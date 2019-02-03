Adanaspor, Afyon karşısına çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1.Lig'in ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Adanaspor, bugün deplasmanda Afjet Afyonspor'u yenerek Adana'ya mutlu dönmek istiyor. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesi son idmanda turuncu-beyazlılarda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Takımda sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay'ın Afyon karşısında forma giyemeyeceğini söyleyen Demirbakan, "Sezon başından bu yana eksiklerle sahaya çıkıyoruz. Bugünkü iki önemli oyuncumuzdan yoksun olacağız. Hedefimiz haftayı üç puanla kapatarak çıkış yakalamak. Bunu başaracak güçte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.