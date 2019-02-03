Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adanaspor, Afyon karşısına çıkıyor

, Afyon karşısına çıkıyor

Turuncu-beyazlı ekip Coşkun Demirbakan yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Adanaspor, Afyon karşısına çıkıyor
Spor Toto 1.Lig'in ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Adanaspor, bugün deplasmanda Afjet Afyonspor'u yenerek Adana'ya mutlu dönmek istiyor. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesi son idmanda turuncu-beyazlılarda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Takımda sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay'ın Afyon karşısında forma giyemeyeceğini söyleyen Demirbakan, "Sezon başından bu yana eksiklerle sahaya çıkıyoruz. Bugünkü iki önemli oyuncumuzdan yoksun olacağız. Hedefimiz haftayı üç puanla kapatarak çıkış yakalamak. Bunu başaracak güçte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanaspor, Afyon karşısına çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN