Cumhur İttifakı adayları Yeni ve Sözlü omuz omuza

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü, Sarıhamzalı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip, önemli mesajlar verdiler. Fikret Yeni ve Hüseyin Sözlü, AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı ve belediye meclis üyesi aday adayları ile Zülfü Karataş'ın organize ettiği Mevlidi Şerife katıldı. Yeni, "Ülkemize karşı oynanan oyunlara Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, şer ittifakının şerrini bozmak için ortaya koymuş olduğu birlik ve beraberlik iradesine, hemşerilerimizin ve Sarıhamzalı Mahallesi sakinlerimizin hassasiyet göstereceklerine inanıyorum" dedi.