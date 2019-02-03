Devlet cemevi yapacak

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle Gaziantep cemevi yapılacak. cemevi için hazırlanan protokolün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, ülkeyi güçlü kılan şeyin farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi olduğunu kaydetti. En önemli sermayenin, gücün kardeşlik olduğunu vurgulayan Vali Gül; "Yanı başımızda Suriye, Irak var. Suriye'de Alevi olsanız ne olur, Sünni olsanız ne olur. Zengin, fakir, Arap, Türkmen, Kürt, olsanız ne olur. Sonuç itibariyle elden çıkmış bir ülkede farklılıklarımızın olmasının hiçbir anlamı yok. Bizi güçlü kılan farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmemiz" dedi.

KARDEŞLİK MEDENİYETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, projenin iki yıllık bir süreçten geldiğini aktararak kardeşlik meclisinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da birilerinin zorla ayrıştırmaya çalıştığını ama her zaman bir ve beraber olmaya devam edileceğinin mesajını verdi. Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt, projenin önemine dikkat çekerek protokolün iki yıllık bir süreçle güzel yüreklerin çabaları sonucu gerçekleşen güzel bir çalışma olduğunu söyledi, yapılan işin insanları kucaklayan, birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan bir yapı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Vali Gül, Şahin, Tahmazoğlu ve Kurt tarafından protokol metni imzalandı. Törene, belediye başkanları, kaymakamlar, Mimarlar Odası Başkanı Özgür Girişken, meclis ve dernek üyeleri katıldı.