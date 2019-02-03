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Hapis cezası ile aranırken kaçak içkiyle yakalandı

Giriş Tarihi: 3.2.2019
K.maraş'ta, polisin düzenlediği operasyonda biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, 120 şişe kaçak içki ile birlikte yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda 46 PK 430 plakalı araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 120 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el oyan polis, araçta bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde şüphelilerden İsmail E.'nin ateşli silahlar kanuna muhalefetten 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası ile arandığı belirlendi.
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Hapis cezası ile aranırken kaçak içkiyle yakalandı
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