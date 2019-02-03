Hataylılar bu maçı bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarında Galatasaray'la eşleşen Hatayspor'un Passolig sayısında artış yaşanıyor. İlk defa 4 büyük takımdan birini kentte ağırlayacak olan Hataysporlu taraftarlar, Passolig gişesine akın etti. Medipol Başakşehir maçıyla 7 bini geçen Hatayspor Passolig sayısı, Galatasaray maçı öncesi şimdiden 10 bine ulaştı. 25-27 Şubat tarihleri arasında Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan kupa maçı heyecanını yaşayan bordo-beyazlı takımın taraftarları üç günde binin üzerinde Passolig aldı.

8 MAÇTIR KAYBETMİYORUZ

Galatasaray'ı yenmek istediklerini söyleyen Hataysporlu taraftarlardan Süleyman Gülbahar, büyük bir takımı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Bu arada bugün saat 13.30'da Spor Toto 1. Ligin 20. hafta mücadelesinde sahasında Denizlispor'u konuk edecek olan bordo-beyazlı ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut, "Ligde haftalardır çıkış halindeyiz. 8 maçtır kaybetmiyoruz. Şimdi Denizlispor ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Yakaladığımız seriyi sürdüreceğiz" dedi.