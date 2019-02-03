Hayat iyi notlardan ibaret değildir

BUGÜN NELER OLDU

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nden Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu faydalı bilgiler aktardı: Karne gününü en az çocuklar kadar aileler de heyecanla beklemektedir. Bütün dönem boyunca verilen emeklerin karşılığı alınırken ailelerin çocuğa karşı tutum ve davranışları çok önem taşımaktadır. Karnedeki notlara fazlasıyla anlam yüklemek ve beklentileri çok yüksek tutmak, ailenin çocuğa karşı fazla tepki vermesine sebep olabilmektedir. Karneler, çocuğun akademik anlamda başarı gösterdiği ve gösteremediği, destek almaya ihtiyaç duyduğu alanlarda ailelere yol göstermekte ve yeni hedefler belirlemek için rehber olmaktadır.