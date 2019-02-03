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Portakalın hal çıkış fiyatı 1,30 mandalinanın ise 1,80 TL

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Portakalın hal çıkış fiyatı 1,30 mandalinanın ise 1,80 TL
MERSİN Toptancı ve Sebze- Meyve Hal Kompleksi'nde portakalın kilogramı 1 lira 30 kuruş, mandalinanın ise 1 lira 80 kuruştan satılıyor. Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen Mersin'de üretilen ve başta Rusya, Ukrayna ile Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen narenciye, market raflarında ve pazarlardaki yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Üreticilerin zarar ettikleri yönündeki açıklamalarına rağmen yaşanan bu fiyat artışının nedeni merak edilirken, portakal 1 lira 30 kuruş, mandalina ise 1 lira 80 kuruş karşılığında Mersin halinden çıkış yapıyor. Ürünlerdeki fiyat artışını marketlerin yüksek kâr marjına bağlayan yaş meyve ve sebze komisyoncusu Yusuf Güzel, "Washington marketlerde 4 TL'ye satılıyorsa arada çok büyük fiyat farkı vardır" dedi.
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Portakalın hal çıkış fiyatı 1,30 mandalinanın ise 1,80 TL
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