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Sırtına saplanan makasla yaralandı

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Sırtına saplanan makasla yaralandı
Kahramanmaraş'ta babasıyla tartıştıktan sonra yaralanan 15 yaşındaki genç, sırtındaki makasla hastaneye kaldırıldı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 7. sokakta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adem Ü. (47) ile oğlu Ş.Ü. (15) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ş.Ü.'nün sırtına makas saplandı. Sırtındaki makasla Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına kaldırılan Ş.Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Oğlunun yaralanmasına neden olan baba Adem Ü. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Sırtına saplanan makasla yaralandı
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