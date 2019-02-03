Yarım asırdır üretip, çalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te yaşayan Ünal Şenpekmezci, 44 yıldır ud üretip kendine has tarzla çalıyor. Şenpekmezci, 12 metrekarelik odasında ürettiği udları dünyaya ihraç ediyor. Çocukken babasından etkilenip başladığı ud yapımını sürdüren 68 yaşındaki Ünal Şenpekmezci, 12 metrekarelik odasında kurduğu atölyesinde her aşamasını özenle işleyerek klasik ve elektro ud üretiyor. 1975 yılından beri sektörün içinde olan Şenpekmezci, ud yapımında özellikle ladin ağacından kapak kullanıldığını belirtiyor. Ud çalmanın da, üretiminin de çok zorlu olduğunu belirten Şenpekmezci, ürettiği ürünleri profesyonel bir udi gibi kendi test ediyor.