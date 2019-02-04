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Ahududu ayakta alkışlandı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
Ahududu ayakta alkışlandı
AMERİKALI yazar Joseph Kesselring'in 'Arsenic and Old Lace' adlı oyununun usta yönetmen Nedim Saban tarafından sahneye uyarlanan "Ahududu" eğlendirirken güldürdüğü. Antakyalı tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı. Oyunda, sevimli yaşlı kızlar Mürşide ve Müşfike'yi canlandıran Suna Keskin ve Melek Baykal ortaya koydukları performans görülmeye değerdi. Tiyatro Kare oyuncuları Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran izleyicilerden tam not aldılar.Eski bir konakta yaşayan iki yaşlı kızkardeş ve hala kendisini savaşta sanan yeğenlerinin konakta oda kiralamaya gelen kimsesizlere ikram ettikleri ahududu likörü ile zehirleyerek huzura kavuşturduklarına inandıkları oyunda kendilerince yalnızlığa çare bulduklarına inanan Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikayesi başarılı bir biçimde sahnelendi.
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Ahududu ayakta alkışlandı
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