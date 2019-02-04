Bin 535 genç zehirden kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksek Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi 10 yılda bin 535 genci rehabilite ederek topluma kazandırdı. Rehabilite edilenler arasında 10 yaşından küçük 2 çocuk da bulunuyor. Uyuşturucunun pençesine düşmüş gençlerin topluma kazandırılması için kurulan merkez, açıldığı 2008 yılından bugüne kadar 2 bin 362 bağımlı gence ulaştı. Yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, gençleri yaşamda başarılı olabileceği alanlara yönlendirdi. 2016 yılında bu merkezin çalışmalarına ek olarak Sosyal Araştırmalar Merkezini (SARMER) açan Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte riskli görülen 20 mahallede Yeşilay Cemiyeti ile ortaklaşa koruyucu ve önleyici çalışmalar için halkı bilgilendirmeye başladı.Alan çalışmaları sonunda 9 kurs merkezinde 46 eğitim programı düzenlenerek 8 bin 254 kişi uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi. Merkezlerin hizmete açıldığı günden bu yana, 7-10 yaş arasında 2, 11-14 yaş arasında 216, 15-18 yaş arasında ise bin 317 genç olmak üzere toplam bin 535 kişi, rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırıldı.