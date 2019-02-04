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Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
TÜRKIYE Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin'de tamamlandı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son etabı, sahilde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı. Güneşli havanın eşlik ettiği sporcular, dereceye girebilmek için bulvardaki 12 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Parkur sonunda, Büyük Bayanlarda Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor, Genç Bayanlarda Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, Yıldız Bayanlarda ise Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu.
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Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
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