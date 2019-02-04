Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin'de tamamlandı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğindesahilde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı. Güneşli havanın eşlik ettiği sporcular, dereceye girebilmek için bulvardaki 12 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Parkur sonunda,Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor,Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü,ise Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu.