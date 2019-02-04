Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı

TÜRKIYE Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin'de tamamlandı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son etabı,
sahilde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı. Güneşli havanın eşlik ettiği sporcular, dereceye girebilmek için bulvardaki 12 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Parkur sonunda, Büyük Bayanlarda
Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor, Genç Bayanlarda
Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, Yıldız Bayanlarda
ise Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu.