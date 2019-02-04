Bulgurda lider Gaziantep

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Bölgesi'nden 2018 yapılan bulgur ihracatı ciddi oranda arttı. Türkiye'nin bulgur tüketiminin büyük bölümü de Gaziantep merkezli bölgedeki üreticiler tarafından karşılanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bölgede son yıllarda ihracata yönelen bulgurcular tanıtım çalışmalarının ardından ihracat paylarını arttırmaya başladı. 2017 yılında 53 bin ton bulgur ihraç ederek 19 milyon 535 bin dolarlık gelir elde eden ihracatçılar 2018 yılında 68 bin 750 ton bulgur satarak 24 milyon 828 bin dolarlık döviz getirdi. Bölgeden yapılan bulgur ve un üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştiren Gaziantep ülke ihracatının da yaklaşık yüzde 75'ini tek başına yapıyor. Gaziantep yüzde 70'lik kısmının Türk ihracatçılarca kontrol edildiği dünya bulgur piyasasında da önemli bir aktör olarak yer alıyor. Bölgeden un bulgur ihracatının en çok yapıldığı ülkelerinde başında Ortadoğu ve AB ülkeleri geliyor.