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Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü İbrahim Kısacık (26) hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi ise yaralandı. Kaza İslahiye- Nurdağı yolu hastane kavşağında meydana geldi. İbrahim Kısacık yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Tutum (42) yönetimindeki 31 NEZ 61 plakalı cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Kadriye (44) ve Murat Kısacık (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
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Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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