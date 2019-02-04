Coşku ve hüzün birarada yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, üniversite kampüsünde sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Mezuniyete Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör yardımcıları, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ile aileler katıldı. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi'nin on ikinci mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini belirterek kısa sürede eğitim ve araştırma alt yapısını tamamlayarak topluma karşı sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi. Bilimsel yayın yaparak bilim dünyasına aktarmaya önem verdiklerini ve bu alanda kısa sürede ülkemizdeki üniversiteler arasında önemli bir yer edindiklerini vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, dünyada ve özellikle Amerika'da üniversitelere verilen katkıya değindi ve bu anlamda Günsel ailesinin desteğinin önemini vurguladı.