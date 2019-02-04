Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı

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çekilme kararı alan Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu ile yapması gereken 20. hafta mücadelesine de çıkmadı. Gaziantep Stadı'nda oynanacak maç için TFF yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla Gaziantepspor'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileriyle hakemler Alper Oran, Hidayet Zeybek, Serdar Soydan ve Tunç Özdemir, saha kenarında bir araya gelip, ev sahibi takımın maça çıkmadığı tespitini yaptı. Niğde Anadolu ekibi de sahadaki antrenmanın ardından stattan ayrıldı. Üst üste iki maça çıkmayan Gaziantepspor'un statü gereği bir alt lige düşürülmesi beklenirken, kulübün geleceğiyle ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.