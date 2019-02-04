Hortum afetini sosyal medyadan paylaştılar

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Erdemli ilçesinde 30 Ocak'ta yaşanan hortum ve fırtına sonrası çiftçiler, drone ile çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Erdemli'de uzun süredir etkili olan olumsuz hava koşulları 30 Ocak Çarşamba akşamı etkisini artırarak hortum ve fırtınaya dönüştü. Afetten 314 çiftçinin 577.5 dekar serası etkilendi. Hortum ve fırtınanın faturası ise yaklaşık 9 milyon lirayı buldu. İlçede kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası bünyesinde oluşturulan ekiplerle seralarda ön hasar tespit çalışması yapıldı. Çiftçiler ise, afetin boyutunu gözler önüne sermek için drone ile çekim yaptı. Tamamen yerle bir olan onlarca seranın görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı. Hortumun zarar verdiği serada kalan domatesleri topladıklarını belirten bir kadın çiftçi, "Fırtına, hortum seramızı gördüğünüz gibi attı. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok, canımıza gelmesin. Bir yıl daha fazladan çalışırız, emekçi insanlarız. Hayırlısından versin, Rabbim can sağlığı versin" dedi.