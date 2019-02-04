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Kaçırıldığı iddia edilen , kendi isteğiyle evinden ayrılmış

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, kendi isteğiyle evinden ayrılmış
NİĞDE'DE amcası ile birlikte yaşayan Burcu .B.'nin (15), 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Burcu B.'nin olay tarihinden 2-3 gün sonra amcasını telefonla arayarak, evden kendi isteğiyle ayrıldığını söylediği öğrenildi.

AMCASINI ARADI
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Burcu B. nin B.K. isimli şahıs tarafından kaçırılmış olduğu yönünde soruşturma başlatılmıştır. Görgü tanığının ifadesine göre Burcu B.'nin, şüphelinin aracına binerken zorlama halinin olmadığı öğrenilmiştir. Burcu B.'nin, vasisi olan amcasını arayarak, evden kendi isteği ile ayrıldığını, şüpheli ile birlikte kaçtığını beyan ettiği tespit olunmuştur."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bor Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun alıkonulması' suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada "Şüphelinin kullanmakta olduğu telefonun sinyal aldığı baz istasyonu bilgilerinin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan talepte bulunulmak suretiyle mağdur ve şüpheliye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Soruşturma işlemleri titiz bir şekilde yürütülmektedir" denildi.
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Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, kendi isteğiyle evinden ayrılmış
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