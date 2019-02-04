Kahraman kent tarihine sahip çıkıyor

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güçlerine karşı verdiği mücadeleyle ''İstiklal Madalyası'na layık görülen ve ''Kahraman'' unvanı alan Kahramanmaraş'ın, hikayesinin yaşatılması için kurulan müzeler ilgi görüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2012 yılından bu yana açılan "Kurtuluş Minyatür Müzesi", "Mahmut Arifi Paşa Konağı Maraş Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi", "Uzunoluk Dijital Kurtuluş Müzesi", "Kahramanmaraş Dondurma Müzesi" ve "Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi", kenti ziyarete gelen turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Tarihi konak ve evlere yapılan müzelerle hem İstiklal şehrinin destansı hikayesi gelecek nesillere aktarılıyor hem de restorasyonları yapılarak tarihi yapıların korunması sağlanıyor. Kentte son 7 yılda yapılan ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan müzeler, Kahramanmaraş'ı tanımak isteyenleri tarihi ve kültürel yolculuğa çıkartıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin ve dünyanın kadim medeniyet merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Geçmişi 12 bin yılı aşkın bir tarihe sahip ve çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındıran Maraş'ın, tarihin her döneminde yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Kabakcı, çarşılarıyla, binalarıyla, sokaklarıyla ve her yönüyle Kahramanmaraş'ın tarihe tanıklık eden bir kent olduğunu söyledi.