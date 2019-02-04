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Karda kızak keyfi

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Karda kızak keyfi
ADANA'NIN Tufanbeyli ilçesi kar nedeniyle zor günler geçirirken, bazı vatandaşlar kızak kayarak bunu keyfe dönüştürdü. Bu yıl tüm Türkiyeyi etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinde yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Bir süre ilçeye elektrik ve su verilemezken, okullar da sık sık tatil edilmişti. Ancak yaşanan bu olumsuzlukları bazı vatandaşlar keyfe dönüştürdü. Kızaklarını alan vatandaşların kayarak keyifli vakitler geçirdiği görüldü. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar karın keyfini çıkardı.
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Karda kızak keyfi
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