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Kızını erkeklerle gezdiği için öldürmüş

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
Kızını erkeklerle gezdiği için öldürmüş
ADANA'NIN Kozan ilçesinde geçtiğimiz hafta uyuduğu sırada 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı baba Kadir Tatar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar'ın ifadesinde, kızının erkeklerle gezdiği için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

"YANLIŞLIKLA VURDUM"
Olay ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, "Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Tuğçe'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Kızını öldürdükten sonra kendisi de ilaç içerek intihara teşebbüs eden Kadir Tatar, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Önceki gün taburcu edilen ve emniyete götürülen katil zanlısı babanın ifadesinde, kızının erkeklerle gezdiği için öldürdüğünü söylediği öne sürdüğü öğrenildi. Kadir Tatar, Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Kızını erkeklerle gezdiği için öldürmüş
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