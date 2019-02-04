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Küçük Asil yaşıtları için hikaye kitabı yazdı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Küçük Asil yaşıtları için hikaye kitabı yazdı
HATAY'DA bulunan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden 10 yaşındaki Asil Eliçe Korkmaz, yaşıtlarının okuması için 'Turuncu Balık' adlı hikaye kitabı yazdı. Öğretmeni ve ailesinin desteğiyle kitabının tasarımını da kendisi resme dönüştüren minik yazar Asil Eliçe, hem Türkçe hem de İngilizce yayınlanan hikaye kitabının tanıtımını 7 Şubat'ta gerçekleştirecek. Hayallerini hikaye kitabına aktardığını söyleyen Korkmaz, yaşıtlarının da istedikten sonra kitap yazabileceğini söyledi. Babaannesinin hediye ettiği bir balıktan yola çıkarak bu hikayeye yazdığını belirten Korkmaz, "Bu, babaannemin bana turuncu balık hediye etmesinden aklıma geldi. Ve onu karaktere dönüştürdüm. Kitabı en sonunda bitirdim. Kitabımı 7 Şubat'ta tanıtacağım" dedi.
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Küçük Asil yaşıtları için hikaye kitabı yazdı
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