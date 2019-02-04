Melih ABİ: Engelli yolunu bu defa esnaf kapatmış

BUGÜN NELER OLDU

Pes vallahi… Engelliler için yapılan çizgilerle ilgili çok ihlal yazdım.Aracıyla park eden sürücüleri, iniş rampasını kapatanları, levha koyarak yürümelerini engelleyenleri yazdım.Ama bunu ilk defa gördüm.Fotoğraf Mersin'de çekildi.Bu defa da esnaf eşyalarla engelli yolunu kapattı.Madem kimse uymuyor, kaldırın sarı şeritleri.İsteyen istediğini yapacaksa, malını eşyasını koyacaksa kaldırın.Engelli biri buradan nasıl geçecek?Vicdanınız yok sizin?Bunun neresini kontrol edecekler.Aklınız yok mu?O malı oraya koymaya utanmadınız mı?Kaldırın şu eşyalarınızı oradan.Hemen!Sa ile ilgili şikayetler bir hayli azaldı.Ama sorun olan yerler de var.Çağırkanlı Mahallesi, Tuzla tarafında.Çok şikayet geliyor!Arıza onarıldı.Ama son yağmurlar yüzünden burası iki gün elektriksiz kaldı.Gelen ekipler buradaki trafonun yetersiz kaldığını söylüyor.Mehmet Karvar aradı."Abi artık burada yaşayanlar görevlilere tepki göstermeye başladı.Kesin çözüm bulunması lazım. Görevliler ile mahalle halkının karakolluk olması an meselesi" diyor.Çözün kardeşim şu trafo meselesini…