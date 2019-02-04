Odağında gençler hedefinde gelecek var

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Genç İşadamları Derneği'nin (Çukurova GİAD) büyük önem verdiği, insan odaklı projelerinden biri olan Çukurova GİAD Akademi'nin üçüncüsü başladı. Geleceğin teminatı gençleri hayatta bir adım öne çıkartacak bilgilerle donatan akademinin üçüncüsü de yoğun ilgi gördü. Dernek binasında verilen ilk ders Çukurova Holding, Colgate-Palmolive, Enka, Swarovski, Yıldız Holding şirketlerinde 33 yıllık birikime sahip olan, '7 Adımda Markalaşma', 'Hayat Ne Zaman Kolay Oldu ki?', 'Marka İnşası' kitaplarının yazarı Stratejik Yönetim Danışmanı Altay Ayhan tarafından 'Çağdaş Yönetim Becerileri ve Stratejik Yönetim' konusuyla verildi. Gençlere hitap eden Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, ilk 2 dönemi başarılı geçen akademiden onlarca genci mezun ettiklerini hatırlattı. Akademinin, üniversitede teorik bilgilerle donatılan gençleri, yeni bilgiler ve tecrübelerden yararlanarak geleceğe hazırlayan, pratik kazandıran program olduğunu vurgulayan Başkan Sakarya, kursiyer gençlerin katılımcı olmalarını istedi. İlk dersi veren Altay Ayhan da, Çukurova GİAD'ın akademi programıyla Türkiye'de bir ilke imza attığını vurgulayarak, "21 ders, 21 farklı konu ve 19 konuşmacı. Bu insanların hepsi sizin için geliyor" dedi.