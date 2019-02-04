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Ödüllü pastaları tanıtıp ikram ettiler

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Ödüllü pastaları tanıtıp ikram ettiler
ADANA'NIN Kozan ilçesinde butik ve büst pasta uzmanı tarafından hazırlanan çeşitli modellerde pasta, kurabiye ve keklerin bulunduğu büst pasta kokteyli düzenlendi. Butik ve büst pasta uzmanı Asude Yavuz tarafından uzun uğraşlar sonucu hazırlanan çeşitli insan figürü ve farklı modellerdeki büst pasta çeşitleri düzenlenen bir kokteylle Özden Kültür Merkezinde tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Yaptığı butik ve büst pastalar ile dikkatleri üzerine çeken butik ve büst pasta uzmanı ev hanımı Asude Yavuz'un yurt içi ve yurt dışında ödül aldığı pastalarda kokteylde yerini aldı.
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Ödüllü pastaları tanıtıp ikram ettiler
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