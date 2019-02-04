Öğrenciler karne sevinci ile tatile girmenin heyecanını yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı karnelerin verilmesiyle sona erdi. Birinci döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerini alan öğrenciler 17 günlük yarıyıl tatiline başladılar. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan öğretmenleri, karne alan öğrencilere yarıyıl tatillerini nasıl geçireceklerini sorarak tatilde bol bol kitap okumalarını, doğayla buluşmalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti. Velilere karne notları karşısında nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda bilgi gönderen okul müdürlüğü de öğrencilere ve ailelere mutlu bir tatil geçirmelerini diledi. Yakın Doğu İlkokul Rehberlik Piskolojik ve Danışmanlık birimi tarafından velilere, çocuklarının karnelerinde başarı ve başarısızlığı değerlendirirken, "Karnenin, çocuğun birinci dönemdeki derslerde yaptığı çalışmaların notlarla ifade edildiği bir belge" olduğu ve hiçbir zaman çocuklarından daha önemli olmadığını unutmamaları hatırlatıldı.