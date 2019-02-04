Seri 90’da son buldu

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde beş haftadır galip gelen bordo-beyazlı ekip, muhteşem taraftarı önünde 90'da yıkıldı. Gökhan Karadeniz ile 34. dakikada öne geçen Hatay ilk yarıyı bu skorla kapattı: 1-0. İkinci 45 dakikada da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran ev sahibi takım Denizli'den Kehinde'nin 90'da attığı gole engel olamadı. 1-1.Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Denizlispor'un liderlik koltuğunda oturduğunu belirtip, "Futbolun 90 dakika olduğunu bir kez daha gördük. Maç bitti derken yediğimiz bir golle iki puandan olduk. Oyuncularımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Yolumuza devam eriyoruz" dedi.