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Seri 90’da son buldu

Hatayspor, Denizlispor karşısında ilk yarıyı Gökhan Karadeniz’in golüyle önde kapattı. İkinci 45 dakikada da oyunun hakimi olan ev sahibi ekip 90’da Kehinde’nin golüyle bir puana razı oldu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
Seri 90’da son buldu
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde beş haftadır galip gelen bordo-beyazlı ekip, muhteşem taraftarı önünde 90'da yıkıldı. Gökhan Karadeniz ile 34. dakikada öne geçen Hatay ilk yarıyı bu skorla kapattı: 1-0. İkinci 45 dakikada da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran ev sahibi takım Denizli'den Kehinde'nin 90'da attığı gole engel olamadı. 1-1. Bu arada karşılaşma sonrası babasının ölüm haberini alan Kehinde sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Denizlispor'un liderlik koltuğunda oturduğunu belirtip, "Futbolun 90 dakika olduğunu bir kez daha gördük. Maç bitti derken yediğimiz bir golle iki puandan olduk. Oyuncularımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Yolumuza devam eriyoruz" dedi.
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Seri 90’da son buldu
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