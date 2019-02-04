Seyhan projelerle kalkınacak

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Cumhur İttifakı'nda AK Parti'den Adana'da Seyhan Belediye Başkan Adayı olan Fikret Yeni, Seyhanlı hemşerilerinin teveccühü ve takdirleri ile göreve gelmesi halinde, heyecan uyandıracak projeler gerçekleştireceklerini söyledi. Yeni, 31 Martta yapılacak Yerel Yönetimler Seçimi çalışmaları kapsamında katıldığı etkinliklerde önemli mesajlar vererek, 'Gönül Belediyeciliği' ile Seyhan'ın marka kent olması noktasında ciddi çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.Türkiye'nin 5. büyük ilçesi olan Seyhan için gerek sosyal belediyecilik, gerek şehirleşme ve gerekse diğer alanlarda atılması gereken adımları ekip arkadaşlarıyla planladıklarının ifade eden Yeni, ''Seyhanlı hemşerilerimizin teveccühü ve takdirleri ile seçilmem halinde, bu güzel ilçemizin ve Seyhan Belediyesi'nin adının yazılacağı bir süreci başlatacağız'' dedi.Birçok ilden büyük olan, 96 mahalle ve yaklaşık 7 bin sokağı bulunan Seyhan için 30'un üzerinde projelerinin bulunduğunu açıklayan Yeni, ''Bu projelerimizin tanıtımını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayımız Hüseyin Sözlü'nün de katılımı ile yapacağız. Bu projelerimizin, vatandaşlarımızı heyecanlandıracağını düşünüyorum. Özellikle 4 projemiz, Seyhan ve Adana için daha büyük heyecan yaratacak ölçekte olacak" diye konuştu.Yeni, 2 projelerinin sadece Seyhan Belediyesi tarafından yapılmasının mümkün olmadığına işaret ederek, "Bu 2 projenin sahibi Seyhan Belediyesi olacak ama bunun yanında Büyükşehir Belediyesi ve 2 bakanlık ayağı ile 3 aşamalı gerçekleştirme hedefimiz var. AK Parti Adana İl Başkanlığı yapmış olmam münasebetiyle bürokrasiye çok rahat ulaşabilirim. Partimizin 2023-2053 vizyonu çerçevesinde Seyhan'ı sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı mekânları ve coğrafyası noktasında gösterecek vizyonel projelerimiz mevcut" dedi.