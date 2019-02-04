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Üç puanı üç golle aldı

Geçen hafta Ümraniye’ye mağlup olan Adanaspor, acısını Afjet Afyon’dan çıkardı. Turuncubeyazlılar ikinci yarıda Ahmet Dereli ve Kone (2) ile farka gitti

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Üç puanı üç golle aldı
Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor deplasmanda gülmeye devam ediyor. Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelen turuncu- beyazlı ekip, rakibini üç golle devirerek üç puana ulaştı. Tehlikeli bölgeden kurtulma mücadelesi veren Afyon karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Toros Kaplanı, perdeyi 47. dakikada Ahmet Dereli ile açtı. 1-0. Famoussa Kone 68'de farkı ikiye taşıyan golü atarken son sözü 84'de söyledi. Bu sonuçla 25 puana ulaşan turuncubeyazlı ekip yeniden çıkış yakaladı. Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.
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Üç puanı üç golle aldı
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