Üç puanı üç golle aldı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de Adanaspor deplasmanda gülmeye devam ediyor. Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelen turuncu- beyazlı ekip, rakibini üç golle devirerek üç puana ulaştı.1-0. Famoussa Kone 68'de farkı ikiye taşıyan golü atarken son sözü 84'de söyledi.Adanaspor Teknik Direktörügalibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.