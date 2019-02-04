Vural’ın 10 maçlık macerası sona erdi

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por Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan Adana Demirspor
taraftarı teknik direktör Yılmaz Vural
'ın takımdan gönderilmesi kararıyla şok geçirdi. Kulüp başkanı Murat Sancak
, yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenleyerek yaşananları anlattı. 36. kez bir takımdan gönderilen Yılmaz Vural
ise hiçbir açıklama yapmadan Adana'yı terk etti. 8 LIG, 2 KUPA MAÇINA ÇIKTI
İkinci kez görev aldığı Adana Demirspor
'da 10 maça çıkan (8 lig, 2 kupa) Vural
, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Başkan Murat Sancak
, Vural
'ın gönderilme kararında hedeflenen puana ulaşılamamasının etken olduğunu söyledi. Son haftalarda takımın aldığı sonuçları beğenmeyen Sancak, "Gazişehir maçını 3-2 kazandık ama büyük stres yaşadık"
dedi. Başarısızlığı tüm kamuoyu görmüştür!
KARŞILAŞMA sonrası tesislere giderek tüm yönetim kurulu ile acil bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Sancak, "Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" dedi.