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Vural’ın 10 maçlık macerası sona erdi

Gazişehir galibiyeti Demirspor’da Yılmaz Vural’ın sonu oldu. Görevinden alınan tecrübeli çalıştırıcı, şehri terketti. Kulislerde İsmail Kartal adı dolaşmaya başladı

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
Vural’ın 10 maçlık macerası sona erdi
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan Adana Demirspor taraftarı teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımdan gönderilmesi kararıyla şok geçirdi. Kulüp başkanı Murat Sancak, yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenleyerek yaşananları anlattı. 36. kez bir takımdan gönderilen Yılmaz Vural ise hiçbir açıklama yapmadan Adana'yı terk etti.

8 LIG, 2 KUPA MAÇINA ÇIKTI
İkinci kez görev aldığı Adana Demirspor'da 10 maça çıkan (8 lig, 2 kupa) Vural, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Başkan Murat Sancak, Vural'ın gönderilme kararında hedeflenen puana ulaşılamamasının etken olduğunu söyledi. Son haftalarda takımın aldığı sonuçları beğenmeyen Sancak, "Gazişehir maçını 3-2 kazandık ama büyük stres yaşadık" dedi.

Başarısızlığı tüm kamuoyu görmüştür!
KARŞILAŞMA sonrası tesislere giderek tüm yönetim kurulu ile acil bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Sancak, "Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" dedi.
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Vural’ın 10 maçlık macerası sona erdi
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