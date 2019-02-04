Vural’ın 10 maçlık macerası sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle büyük sevinç yaşayantaraftarı teknik direktör'ın takımdan gönderilmesi kararıyla şok geçirdi. Kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenleyerek yaşananları anlattı. 36. kez bir takımdan gönderilenise hiçbir açıklama yapmadan Adana'yı terk etti.İkinci kez görev aldığı'da 10 maça çıkan (8 lig, 2 kupa), 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Başkan'ın gönderilme kararında hedeflenen puana ulaşılamamasının etken olduğunu söyledi. Son haftalarda takımın aldığı sonuçları beğenmeyen Sancak,dedi.KARŞILAŞMA sonrası tesislere giderek tüm yönetim kurulu ile acil bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Sancak, "Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" dedi.