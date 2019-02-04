Yunuslar gece gündüz görevde

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yunus ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için yaptıkları baskınlarda 20 ruhsatsız silah ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri şehrin dört bir tarafından gecegündüz demeden şok uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.Yunus polisleri hem şehrin giriş çıkışlarında hem de ara sokaklarda yaptıkları şok uygulamalarla suça ve suçluya geçit vermiyor. Yapılan bu uygulamalarda şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis silahlara el koyarken, silah sahiplerini de işlem yapılması için emniyete götürdü.Polisin yaptığı uygulamada bir silahın otomobilin sunroofundan çıkması dikkat çekti. Emniyet yetkilileri uygulamaların devam edeceğini belirterek, "Yunus ekiplerimiz gece gündüz demeden uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Adananın huzuru için tüm emniyet teşkilatımız 7 gün 24 saat görevde. Her şey Adana'nın huzuru için" dediler.