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Anamur Ziraat Odası seçimleri yapıldı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
Anamur Ziraat Odası seçimleri yapıldı
ANAMUR ve Bozyazı Ziraat Odası genel kurulu yapıldı. toplam 82 delegenin oy kullandığı Ziraat Odası genel kurulunda başkan Şeref Gümüş 44 oy alarak güven tazeledi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen seçimde 82 delegeden 81 delegenin oy kullandığı seçimde 44 oy Gümüş'e çıkarken, Veli Temel ise 37 oy aldı. Yapılan seçimlerin ardından yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Şeref Gümüş'ün listesi: Adem Çevik, Hasan Ateş, Veli Savcı, Mehmet Çop, Fahrettin Serbest, Mustafa Alataş, Zeyni Atik, Ali Uysal, Ziya Nehir, Veli Demir, Hüseyin Çevik, Sezai Özen, Emrah Bulut, Mehmet Çapkur, Ahmet Cihankar, Hakan Turgay, Adem Şen, Yakup Rüzgar, Hüseyin Kurt ve Ali Ak.
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Anamur Ziraat Odası seçimleri yapıldı
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