ATDSK’lı raketler mutlu dönüyor

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) tenisçileri, Samsun'da tekler ve çiftlerde finali kimseye kaptırmayarak çifte şampiyonluk elde ettiler. 12 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası Samsun Tenis İhtisas Kulübü'nde yapıldı. 15 ilden tenisçilerin katıldığı turnuvada Adanalı raketler erkeklerde zirvenin sahibi oldu.
Tek erkeklerde Yağız Ünal şampiyon, Utku Kerim Biberli ikincilik kupası aldı. Çift erkeklerde ise yine ATDSK'lı sporcular Ege Büyüktaş- Yağız Ünal çifti, Utku Kerem Biberli- Yiğit Ünal
çiftiyle yaptıkları karşılaşmadan şampiyon çıktı. Kadınlarda ise Dicle İzgi, partneri Esila Toklu (İTSK) ile oynadığı çiftler final maçında ikincilik kupasının sahibi oldu.
ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Samsun'dan 3 şampiyonluk ve 4 ikincilik kupasıyla dönen sporcuları kutladı.