ATDSK’lı raketler mutlu dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) tenisçileri, Samsun'da tekler ve çiftlerde finali kimseye kaptırmayarak çifte şampiyonluk elde ettiler.Tek erkeklerde Yağız Ünal şampiyon, Utku Kerim Biberli ikincilik kupası aldı. Çift erkeklerde ise yine ATDSK'lı sporcularçiftiyle yaptıkları karşılaşmadan şampiyon çıktı.ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Samsun'dan 3 şampiyonluk ve 4 ikincilik kupasıyla dönen sporcuları kutladı.